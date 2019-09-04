شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على شهداء المسرح المصرى قبل بدء مؤتمر مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الحضور بالمؤتمر الصحفي للدورة السادسة والعشرين بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء المسرح المصرى، إذ يتزامن يوم 5 سبتمبر مع حادثة احتراق مسرح بنى سويف فى عام 2005 ، واستشهد عدد من رموز المسرح المصرى جراء الحادث.

ويحضر المؤتمر المخرج عصام السيد المنسق العام والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية الذي يدير المؤتمر الصحفى، كما يحضر المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ 26 الفنانين سميرة عبد العزيز والكاتب أبو العلا السلاموني، والكاتب والناقد عبد الرازق حسين حيث سيمنحهم المهرجان في حفل ختامه ميدالية تكريمية تسمي " ميدالية التجريبي " .

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يذكرأن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتي 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن سبعة و ثمانين عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.