شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران :أتمنى أن يكون بالمهرجان زخم جماهيري وهذه آخر دورة لى ولجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، إنه يتمنى أن يكون هناك زخم جماهيرى، وأن تنال العروض المنتقاة في الدورة الـ 26 إعجاب جمهور المهرجان من المسرحيين والجماهير .

وصرح الدكتور سامح مهران قائلا : هذه الدورة هى الأخيرة بالنسبة لى أنا وجيلى، موضحا أنه سيترك إدارة المهرجان لأجيال أخرى وكوادر شبابية، وأنه وجيله قد اكتفى بما قدمه في الدورات السابقة .

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يذكرأن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتي 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن سبعة و ثمانين عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.