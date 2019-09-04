خاص| عمرو عابد يكشف تفاصيل الجزء الثاني من "أوقات فراغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن الفنان عمرو عابد عن انشغاله خلال الفترة الحالية، في التحضير للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ" بعد مرور 13 عامًا على عرض الجزء الأول، عام 2006.

وقال عمرو عابد في تصريحات خاصة لمصراوي: "أوقات فراغ" في مراحله الأخيرة من كتابة السيناريو حاليًا، هو من تأليف نفس مؤلف الجزء الأول السيناريست عمرو جمال.

وتابع:" الجزء الثاني سيناقش قضايا الشباب ولكن بعد الجامعة وسيكون نفس فريق الجزء الأول وسوف يسلط الضوء على العديد من القضايا التي تهم المجتمع".

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وأوضح أن قصة الفيلم تدور حول أبطال الجزء الأول بعد 12 سنة من تخرجهم في الجامعة، وسنرى خلال الأحداث كيف اختلفت حياتهم ومشاكلهم".

وأكمل:" الفيلم سيضم فريق عمل الجزء الأول وهم كريم قاسم، راندا البحيري، أحمد حاتم، وسلوى محمد علي.

وأضاف: "سيتم تحديد موعد بدء التصوير عقب الانتهاء من كتابة السيناريو بشكل كامل".

فيلم "أوقات فراغ" عُرض عام 2006، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة أحمد حاتم، وعمرو عابد، كريم قاسم، أحمد حداد، صفا، راندا البحيري، طارق التلمساني، وسلوى محمد علي، وتأليف عمر جمال، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج حسين القلا.