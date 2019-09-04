بعد وصول متابعيها لـ 9 مليون.. نادين نجيم توجه رسالة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن سعادتها بوصول عدد متابعيها إلى 9 ملايين، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت نادين صورة جديدة، ووجهت الشكر لكل متابعيها، وكتبت:" 9 مليون متابع 9 مليون محب 9 مليون داعم 9 مليون شخص رافقوني لمدة 9 سنين من 2010 لـ 2019 المحبين عم يزيدوا".

وتابعت: "تقديري لمحبتكم وسام بحطوا على قلبي وبفتخر في لأن المحبة نعمة من الله مباركة وما حدا بيقدر يدمّرها لو قد ما حاولوا يشوهوا او يخترعوا أو يحكوا أكاذيب بالنهاية الناس بتعرف وبتشوف وبتحس وبتفهم تميز بين الحقيقة والظلم".

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وتابعت: "حبكم كل ها السنين كان سيف بضهري و مسؤوليتي كبيرة تجاهكم وحافظ عليكم وعلي هل الصورة الحلوة والنجاح الكبير هو كل همي ! بحبكم الله يحميكم وشكراً".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة قصي خولي، معتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر.