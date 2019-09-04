بعد 6 أسابيع بدور العرض.. "الفيل الأزرق 2" يتجاوز 94 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2"، حاجز الـ 94 مليون جنيه، بعد 6 أسابيع بدور العرض السينمائي.

الفيلم حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وينافس حاليا في السينمات مع عدد من الأفلام هي "ولاد رزق 2"، "الكنز 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلمي "الممر"، و"كازابلانكا" من أفلام عيد الفطر.

فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.