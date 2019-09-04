رشا سامي العدل لـ"الخليج 365": "تعرضت للظلم في الوسط الفني.. وأخوض تجربة مسرحية "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة رشا سامي العدل، أنها تستعد لعمل مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة، بعد تجربتها في مسرحية "سيرة حب"، رافضة الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي.

وقالت رشا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تعرضت للظلم خلال مشوارها الفني، لكونها ابنة الفنان سامى العدل والفنانة نادية شكري.

وأضافت: "أنا من ضمن الناس اللي تعرضت للظلم في الوسط الفني، عشان والدي سامي العدل، ووالدتي نادية شكري، ففيه ناس كتير بيكون عندها مخاوف من متطلبات كتير سواء متعلقة بالأجور المادية، أو إن شخصيتي ممكن "بتتنطط"، أو عشان ناس تانية مبتحبش والدي ووالدتي، عشان كدا مش عايزين يشغلوني، وفي الآخر بقول الحمد لله عشان مش هاخد أكتر من رزقي، واللي كاتبه ربنا في النهاية أنا هاخده".

يذكر أن، رشا سامي العدل تشارك في العرض المسرحي "سيرة حب" الذي يعاد عرضه على خشبة مسرح البالون، ويشارك في بطولته ايهاب فهمي ورحاب مطاوع، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش.