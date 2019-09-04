هكذا أعلن المخرج رامي إمام عودة الزعيم لـ"فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن المخرج رامي إمام، عودة استئناف تصوير مسلسله الدرامي الجديد "فلانتينو" الذي يخوض بطولته الزعيم عادل إمام. ونشر إمام، صورة تجمعه بالزعيم من كواليس التصوير عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلاً: "العودة إلى المسار الصحيح". مسلسل "فلانتينو" من المقرر عرضه في موسم رمضان 2020 ، ويجسد خلاله الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

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