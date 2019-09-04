محمود فارس سكرتير وحارس خاص لبيومي فؤاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بدأ الفنان محمود فارس، تصوير مشاهده الأولى ضمن أحداث فيلم "بكرة"، مع الفنان بيومي فؤاد.
وأكد "فارس" في تصريح خاص لمصراوي، أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويجسد شخصية شاب يدعى "فرج"، وهو يشبه كثيرا شخصية "دسوقي أفندي"، التي قدمها الزعيم عادل إمام ضمن أحداث مسرحية "أنا وهو وهي".
وتابع: "فرج يعمل حارس خاص وسكرتير وسائق وساعي لدى بيومي فؤاد، الذي يتسبب في ورطات طيلة الوقت، ما ينتج عنها مواقف كوميدية مشوقة".
وأوضح أنه سعيد بالتعاون معه المخرج شادي أبو شادي، وهي التجربة الأولى في الإخراج له، ومن المقرر الانتهاء من تصوير المشاهد أواخر الشهر الجاري.
وأشار إلى إن اسم "بكرة" هو اسم مبدئي للفيلم، وانتهى من تصوير عدد من المشاهد الخارجية التي تجمعه بالفنان بيومي فؤاد منذ أيام.
فيلم "بكرة" بطولة بيومي فؤاد، محمود فارس، ميدو عادل، توني ماهر، يوسف وليد يوسف، أحمد سلطان، ومن إخراج شادي أبو شادي.
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