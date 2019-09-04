محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه الفنان فارس كرم، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، رسالة للفنانة اللبنانية إليسا. ونشر "فارس" صورة تجمعهما، وعلق عليها: "إنتِ من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي، بشوف حالي فيكي". وكانت الفنانة إليسا قد أثارت الجدل، بعدما أعلنت عن اعتزالها الفن عقب طرح ألبومها القادم شهر أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يوجه رسالة لإليسا: "بشوف حالي فيكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.