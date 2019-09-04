محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
يعيش الفنان هاني عادل حالة من النشاط الفني، إذ يكثف أعماله الموسيقية من خلال التجهيزات لفرقته "وسط البلد"، وألبومه المنفرد، بجانب مشاركته في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، المقرر عرض أولى حلقاته السبت المقبل على قناة " MBC 4 ".
وقال "عادل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أعضاء فرقة "سط البلد" يعقدون جلسات لتجهيز بعض الأغاني بشكل مختلف، خاصة أن الفريق يبحث دائمًا عن التجديد.
كما إنه يعمل على تحضير ألبومه الذي يصدره بعيدًا عن فرقته "وسط البلد"، مؤكدًا إنه لازال في مرحلة التجهيزات، إذ يتعاون فيه مع عدة شعراء، أبرزهم: "حازم ويفي، وليد عبد المنعم، محمود رضوان، وأحمد حداد".
وعن دوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، قال هاني عادل، إنه سيظهر ضمن أحداث الحلقات الأولى التي تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، ثم سيعرض له حلقاته الخاصة التي يقوم ببطولتها والتي تحمل عنوان " براد شاي".
الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، يعرض على غرار الأجزاء السابقة من المسلسل، إذ يُعرض في 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تُعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جُدد ومخرج لكل حكاية.
وانتهى فريق عمل المسلسل، من تصوير 3 قصص من تصوير 3 حكايات حتى الآن هم "اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، و"براد شاي "هاني عادل وهبة مجدي وعبير صبري وتوني ماهر ومي فخري وإخراج محمد سلامة
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. هاني عادل: انتظر "نصيبي وقسمتك 3" وألبومي في مرحلة التجهيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.