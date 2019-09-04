خاص.. هاني عادل: انتظر "نصيبي وقسمتك 3" وألبومي في مرحلة التجهيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

يعيش الفنان هاني عادل حالة من النشاط الفني، إذ يكثف أعماله الموسيقية من خلال التجهيزات لفرقته "وسط البلد"، وألبومه المنفرد، بجانب مشاركته في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، المقرر عرض أولى حلقاته السبت المقبل على قناة " MBC 4 ".

وقال "عادل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أعضاء فرقة "سط البلد" يعقدون جلسات لتجهيز بعض الأغاني بشكل مختلف، خاصة أن الفريق يبحث دائمًا عن التجديد.

كما إنه يعمل على تحضير ألبومه الذي يصدره بعيدًا عن فرقته "وسط البلد"، مؤكدًا إنه لازال في مرحلة التجهيزات، إذ يتعاون فيه مع عدة شعراء، أبرزهم: "حازم ويفي، وليد عبد المنعم، محمود رضوان، وأحمد حداد".

Advertisements

وعن دوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، قال هاني عادل، إنه سيظهر ضمن أحداث الحلقات الأولى التي تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، ثم سيعرض له حلقاته الخاصة التي يقوم ببطولتها والتي تحمل عنوان " براد شاي".

الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، يعرض على غرار الأجزاء السابقة من المسلسل، إذ يُعرض في 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تُعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جُدد ومخرج لكل حكاية.

وانتهى فريق عمل المسلسل، من تصوير 3 قصص من تصوير 3 حكايات حتى الآن هم "اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، و"براد شاي "هاني عادل وهبة مجدي وعبير صبري وتوني ماهر ومي فخري وإخراج محمد سلامة