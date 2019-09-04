تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يجلد نفسه في وسط الشارع من أجل المال...

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للفنان الهندي الشهير ” سلمان خان ” أثار الجدل واستغراب الكثير من المتابعين .

حيث ظهر سلمان وهو يتجول في أحد الشوارع أثناء تصوير أحد أعماله .. حتى يلتقي بمجموعة من الأشخاص يقومون بتقليد غريب، فكانوا يقومون بجلد انفسهم بواسطة سوط مقابل المال .

ليقرر سلمان خان أن يأخذ أحد السياط وضرب نفسه بواسطته ليظهر تفاعله مع أولئك الأشخاص قائلا : ” أشعر معكم وأشاطركم الألم ” .

ونشر سلمان الفيديو الذي يقوم فيه بجلد نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” والذي حقق ملايين المشاهدات منذ طرحه وحتى الآن .