تراند اليوم : "يا عديمة الدم يا مهزقة ” مشادة ساخنة بين فنانة شهيرة ومغردين "صور"

نشرت الفنانة المصرية ” رانيا محمود ياسين ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة خاصة بها .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” مساء الفل على كل الحلوين ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة ولكن جاء تعليقا استثار غضب رانيا محمود ياسين بشدة .

فجاء تعليق أحد المتابعات لها بخصوص زوجها الفنان ” محمد رياض ” والتي أعربت عن حبها له وكرهها لها .



فكتبت قائلة : ” ما أدري كيف زوجك متحملك .. الله يعينه ” .

لتفعل رانيا وتهاجمها في تعليقها ردا عليها قائلة : ” وأنت متحملة نفسك ازاي طيب اتهزقي شوية كده وكل يوم من أكاونت وأنا مش بزهق على فكرة .. اتشتمي كل شوية يا عديمة الدم يا مهزقة ” .

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وتفاعل عددا من المتابعين مع الموقف منهم من أبدى مساندته لموقف رانيا ومنهم من طالبها بالهدوء وتقبل الرأي الآخر والمختلف عنها .

فجاءت إحدى التعليقات عن ذلك : ” هو المفروض إن الكل يمدح فيكي ولما واحدة تدخل تشتم أو تستفزك تردي عليها وتشتميها ده عادي يعني .. مش لازم كل الناس تحبك على فكرة ومش لازم كل الناس تشوفك بتمثلي كويس وإن دمك خفيف ” .

ولم تصمت رانيا أيضا عن هذا التعليق وردت قائلة : ” لا مش لازم بس مش لازم اتشتم ولا أنت شايفة إني اتشتم عادي .. دي صفحتي الخاصة زي بيتي .. حد يدخل بيتك يشتمك يبقى الأفضل ما يدخلش أصلا ” .





