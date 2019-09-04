فن ومشاهير

تراند اليوم : "اقتلوها قبل أن تتكاثر".. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات واسعة على "إنستجرام"

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تعرضت الفنانة ” ميس حمدان ”، لانتقادات واسعة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ”، بعد نشرها مقطع فيديو وهي تغني أغنية ” وافتكرت ” للفنان المصري ” محمد حماقي ” .


وأعربت عن حبها لتلك الأغنية قائلة في تعليقها على الصورة : ” مين يا جماعة بيحب حماقي والأغنية دي زيي ” .


لتنهال عليها التعليقات التي شنت هجوما عليها والتي أبدت عدم إعجابها بغنائها وادائها واستيائهم من صوتها ونصحوها بالابتعاد عن الغناء والتركيز في التمثيل فقط .

وجاءت التعليقات مثل : ” كرهتينا في الأغنية ” و ” صوتك بشع ” و ” اقتلوها قبل أن تتكاثر ” و ” إنتي ممثلة وبس يا ميس ركزي فى شغلك ” .


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