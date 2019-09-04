"شاهد.. فارس كرم لـ اليسا "انتي من أنضف الناس

نشر الفنان اللبنانى فارس كرم صورة تجمعة مع النجمة اليسا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وحيث كتب "فارس" علي الصورة قائلة:"انتي من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي بشوف حالي فيكي". قائلة:"". ويذكر ان آخر أعمال فارس كرم، فيديو Advertisements كليب "سمع" والذي حقق مليون مشاهدة عبر موقع الفديوهات العالمي اليويتوب. كليب "سمع" والذي حقق مليون مشاهدة عبر موقع الفديوهات العالمي اليويتوب.

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