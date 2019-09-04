بالفيديو.. شيماء صابر تظهر فورمتها في الجيم

نشرت الإعلامية شيماء صابر فيديو، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلاله وهي تؤدي التمارين الشاقة داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم". إحدى النوادي الصحية "الجيم". يذكر أن الإعلامية شيماء صابر تقدم برنامج "كلام في الميديا"، والذي Advertisements يعرض عبر شاشة قناة الأهلي، ويعرض البرنامج من السبت إلى الأربعاء. يعرض عبر شاشة قناة الأهلي، ويعرض البرنامج من السبت إلى الأربعاء.

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