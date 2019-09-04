بعد احتفالها بعيد ميلادها.. منة فضالي تعبر عن سعادتها بأصدقائها

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بعد أن احتفل بها أصدقائها أمس، بمناسبة عيد ميلادها الـ 36، في أحد الأماكن المطلة على النيل، وحضره عدد من الأصدقاء المقربين لها، بالإضافة إلى باقة من نجوم الفن، ومنهم: "أحمد زاهر، رانيا فريد شوقي، ومصمم الأزياء هاني البحيري.

ونشرت الفنانة منة فضالي بعض صور الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "شكرا جزيلا لجميع أصدقائي الذين يحتفلون معي

".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين،

إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.

تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، والمقرر أن يبدأ الصراع من جديد في الجزء الثاني، لما انتهى إليه في الجزء الأول.

ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة دي إم سي، ومن المقرر أن يبدأ عرض الحلقات الجزء الجديد بداية من الحلقة الـ 26، يوم السبت الموافق 7 سبتمبر الجاري.

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