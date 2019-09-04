سامح مهران يكشف أسس اختيار العروض لمهرجان المسرح المعاصر والتجريبي

قال الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 26، أنه تم تغيير البوستر

الرسمي للمهرجان هذا العام ولكن لم يتغير اللوجو لأنه علامة مسجلة للمهرجان.

وأكد مهران خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن تفاصيل الدورة الـ 26 للمهرجان، أن أسس اختيار العروض يتم طبقا لميزانية المهرجان ومعيار الجودة الفنية وتنوع العروض.