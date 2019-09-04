تعرف على المكرمين في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورتة الـ ٢٦، الفنان الجزائري زياني شريف عياد، والفنان العراقي محسن العلي، والمؤلف محمد أبو العلا السلاموني، المخرج اليوناني تادروس. العلي، والمؤلف محمد أبو العلا السلاموني، المخرج اليوناني تادروس. كما يكرم في ميدالية التجريبي الفنان سيد رجب، الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، الفنان أحمد كمال، الناقد عبد الرازق حسين. بالإضافة الي المخرج الراحل دكتور هناء عبدالفتاح، والمخرج محمد أبوالسعود. Advertisements

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