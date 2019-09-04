بالأسماء.. المكرمين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته ال ٢٦، الفنان الجزائري زياني شريف عياد، والفنان العراقي محسن العلي، والمؤلف محمد ابو العلا السلاموني، المخرج اليوناني تادروس. العلي، والمؤلف محمد ابو العلا السلاموني، المخرج اليوناني تادروس.

كما يكرم في ميدالية التجريبي الفنان سيد رجب، الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، الفنان أحمد كمال، الناقد عبد الرازق حسين، بالإضافة إلي المخرج الراحل دكتور هناء عبدالفتاح، والمخرج محمد أبوالسعود.



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