دعا الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورتة الـ ٢٦، إلى دقيقة حداد على اروح شهداء المسرح التي من المكرر انتكون ذكراه غدا الخميس.
وأكد مهران خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن تفاصيل المهرجان، أن هيئة الكتاب قامت بدعم الكتبمجانا، لافتا إلي أن انشطة المهرجان متعددة هذا العام مابين العروض والورش والندوات والمائدات المستديرة عن المسرح العربي.
وتابع "أتمنى ان يكون المهرجان به زخف جماهيري لان كل مهرجان يقيم بناء على الجمهور الذي يأتي إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر سامح مهران: مهرجان المسرح التجريبي يشهد أنشطة متعددة هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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