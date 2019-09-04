مجدي كامل أحدث المنضمين لمسرحية الملك لير

انضم الفنان مجدي كامل إلى أسرة مسرحية "الملك لير"، مع النجم الكبير يحيى الفخراني. ووفقا لبيان أصدره مسرح "كايرو شو"، بدأ كامل إجراء بروفات مكثفة مع المخرج تامر كرم لشخصية "كنت"، بينما انتقل الفنان القدير احمد فؤاد سليم لتقديم دور "جلوستر" منذ الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة، وذلك وقت بداية الأزمة الصحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي. الفنان القدير احمد فؤاد سليم لتقديم دور "جلوستر" منذ الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة، وذلك وقت بداية الأزمة الصحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي. مسرحية "الملك لير" من بطولة: يحيي الفخراني ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى.

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