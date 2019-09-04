بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

أقيم منذ قليل، المؤتمر الصحفي من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي برئاسة الدكتور، سامح مهران، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٦.

ومن المقرر حضور كل من د. سامح مهران ،رئيس المهرجان، المخرج عصام السيد المنسق العام، والدكتورة دينا أمين ،مدير المهرجان، والشاعر محمد

بهجت ،رئيس اللجنة الإعلامية.

يذكر أن المؤتمر يحظى بحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح ومن بينهم سيد رجب، سميرة عبدالعزيز، أحمد كمال، والكاتب أبو العلا السلاموني، والكاتب عبد الرازق حسين.