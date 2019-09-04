بريتني سبيرز تفقد حضانة أبنائها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الثنائي العالمي بريتني سبيرز وكيفن فيدرلاين، قد توصلا إلى اتّفاق جديد خاص بحضانة ابنيهما، في خضم صراع الوصاية الذي ما زالت تخوضه النجمة العالمية الشهيرة

وكانت مواقع عالمية قد أكدت أنه تم تقديم اتفاقية مكتوبة رسمية بشأن تعديل وضع حضانة الأطفال الأربعاء الماضي، 28 أغسطس، كما ورد في الأوراق والمستندات التي تنظرها حاليًا المحكمة العليا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

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وكشف مصدر مقرب من الزوجين السابقين عن أن كيفن، البالغ من العمر 41 عامًا، سيستقبل شون بريستون، البالغ من العمر 13 عامًا، وجايدن جيمس، البالغ من العمر 12 عامًا، 70% من الوقت، في حين ستقضي بريتني، البالغة من العمر 37 عامًا، معهما الوقت المتبقي ونسبته 30%.

وطبقًا لما ذكرته تقارير بهذا الصدد، فإن اتفاق الحضانة السابق كان يقضي بتوزيعهما الوقت مع ابنيهما بنسبة 50 إلى 50%.

والجدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في الوقت ذاته بإلزام بريتني بدفع مبلغ وقدره 100 ألف دولار إلى كيفن، كتعويض عن بعض الرسوم والمصاريف.