هايدي كلوم تتلقى هدية غريبة من زوجها.. ما علاقة جدار برلين؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تتوقع المرأة أن يهديها زوجها قطعة مجوهراتٍ ثمينة أو فستانًا يليق بها أو حتى باقةً من الزهور، لكن لن يخطر ببالها أبدًا أن يهديها قطعةً من جدار، وهو ما قام به عازف الغيتار في فريق "طوكيو هوتيل" الغنائي توم كاوليتس زوج عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم.
ونشرت هايدي مقطع فيديو عبر إنستغرام تظهر فيه رافعةٌ تقوم بوضع جزءٍ من جدارٍ في فناء منزلها ليتبين أن هذا الجدار هو جزءٌ من جدار برلين الشهير الذي فصل شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية، حيثُ علقت عارضة الأزياء الأيقونية على الفيديو قائلةً: "اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي.. جزء من جدار برلين، الذي قسم بين شرق وغرب برلين على مدار 28 عامًا".
وما يجعلُ هذه الهدية مميزةً بالنسبة لكلوم أنَّ الأخيرة ولدت في ألمانيا الغربية في عام 1973، إلا أنَّ زوجها عازف الجيتار ولد في ألمانيا الشرقية الشيوعية في عام 1989 وهو العام الذي سقط فيه الجدار والذي يمثل نهاية الحرب الباردة، أي أنًّ الجدار كان الفاصل بينهما، حيثُ علقت كلوم على ذلك قائلةً: "سأنظر كل صباح إلى هذه القطعة الجميلة في منزلي، وأنا على علمٍ بأن الأسوار يجب إسقاطها لا بناؤها".
وليس من الواضح كم كانت تكلفةُ قطعةٍ من الأعمال الفنية مثل هذه، لكن محلات بيع الهدايا تبيع شظايا صغيرةٍ من مثل هذه الأعمال الفنية مقابل حوالي 25 دولارًا لتعليقها في حاملات المفاتيح.
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