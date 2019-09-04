عبير نعمة: المستوى الفني يزداد سوءًا.. وصوت شقيقي الأجمل في الوطن العربي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت الفنانة اللبنانية عبير نعمة والتي تغني بـ 27 لغة مؤتمرا صحافيا في العاصمة السورية دمشق، سبق حفلها الذي ستقيمه في دار الأوبرا السورية ضمن فعاليات وزارة الثقافة المرافقة لمعرض دمشق الدولي الـ61. وتحدثت نعمة عن تفاصيل كثيرة منها شغفها بالموسيقى والتعامل معها كأسلوب حياة، كما تطرقت للحديث عن حب عائلتها للموسيقى، وعلاقتها الفنية مع أشقائها، وابنتها التي تقارب الثمانية أعوام. وردّت الفنانة كذلك على الانتقادات التي طالت أغنية "وينك".

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