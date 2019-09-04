زينب فياض.. هل تحصدُ لقب نجمة الإعلانات على خطى والدتها هيفاء وهبي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما ورث الأبناء مِهَن آبائهم وأمهاتهم في كل المجالات، وحتى المجال الفني، ويبدو أنَّ زينب فيّاض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ستسير على خطى والدتها التي بدأت من عالم الإعلانات قبل أن تحترف عالم الغناء ومن ثم التمثيل.

ونشرت زينب صورةً لها بفستانِ زفافٍ من أحدث جلسةِ تصويرٍ لها عبر حسابها على إنستغرام، وعلّقت عليها:"قالت نعم وعاشا حياة سعيدة إلى الأبد، وأضافت: "بتمنى للجميع السعادة من كل قلبي. ما عندي كلمة توصف جمال وروعة الفستان. عن جد هيدا فستان أحلامي".

وفيما اعتبر بعض متابعيها أنّها أرادت أن تشاركهم لأوّل مرّةٍ فستان زفافها، ذهب البقيةُ إلى ما هو أبعد من ذلك مؤكدين على أن زينب تعتزم السير على خطى والدتها لتكون نجمة إعلانات، خصوصًا وأنّه سبق لها نشر صورٍ وهي ترتدي فستان زفاف قبل أيام، ومن ثم تنطلقُ إلى عالم الفن، وما أكد شكوكهم تلك أن زينب عادت ونشرت صورةً ثانيةً لها يظهرُ فيها وجهها بوضوح وهي ترتدي الطرحة والتاج.

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وأثار ذلك التكهنات بأنَّ تلك الصور التي التقطتها زينب هي ثمرة تعاونٍ يجمعها بواحدةٍ من مصصمات الأزياء العربيات وهي نورا عبدلله، فيما كان المكياج من توقيع خبيرة التجميل ليلى جعفر، واللتين أرادتا لزينب أن تكون الوجه الإعلاني لهن.

وجاء الفستان بتصميمه كفساتين الأميرات بتنورة منفوشة وذيل طويل، فيما جاء المكياج ناعمًا بتدرجات اللون البنفسجي، واعتمدت تسريحة الشينيون الناعمة مع الغرة الأمامية التي زينتها بتاجٍ ملكي فخم، مما جعل الكثيرين يشبهونها بوالدتها.