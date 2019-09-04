إحالةُ محمد رمضان للتحقيق بعد تجاوزات حفله الأخير.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يومًا بعد الآخر تتطوّر الأمور بشأن حفل الفنان المصري محمد رمضان، الذي أحياه في الساحل الشمالي بمصر مؤخرًا، حيث قرّر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، إحالة رمضان للتحقيق بسبب تجاوزات قام بها في الحفل.

وبحسب الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، فقد أكّد أنه تلقّى شكوى من الفنان المصري هاني شاكر بصفته نقيبًا للموسيقيين، أوضح فيها أن محمد رمضان قام بخروقات في حفله مطالبًا باتخاذ قرار صارم ضده بعد إثارة الرأي العام ضد النقابة ومجلس إدارتها.

وأوضح عصام فرج، في مؤتمر صحفي كان قد عقده بالمجلس اليوم الأربعاء، أنه أحال هذه الشكوى لأهل الاختصاص وهما جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية، رغم أن الأخيرة هي الشاكية وهي أيضًا من منحت محمد رمضان تصريحًا بالغناء.

ولفت الأمين العام إلى أن المجلس خاطب هاتين الجهتين بالتحرُّك وإجراء تحقيق مع محمد رمضان، على أن يأتي دور المجلس بعد استلام رد الجهتين وفقًا لما يَرِد من التحقيق سيبحث المجلس العقوبة المناسبة.

يُذكر أن اتهامات وُجِّهت للفنان محمد رمضان، بعد ظهوره في حفله الأخير شبه عارٍ وهو ما لم يعتد عليه المجتمع المصري إضافةً إلى ظهوره بتقاليع غريبة لم تحدث في أي حفل سابق.