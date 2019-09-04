The Lion King يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات لعام 2019

حقق فيلم The Lion King في نسخته الـ live action أن يحقق إيرادات وصلت إلى مليار و564 مليون دولار حول العالم، ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة الأعلي إيرادات في عام 2019 بالولايات المتحدة.
يأتي فيلم The Lion King في نسخته الـ live action ، في المركز الثاني بعد Avengers: Endgame الذي احتل المركز الأول.
وتضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King في نسخته الـ live action الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
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