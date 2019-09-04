الله يهديك " احدث اغانى المغربية ربيعة من الحان محمد ضياء "

انتهى الموسيقار محمد ضياء من الحان وتوزيع اغنيه بعنوان الله يهديك، للفنانه السينمائيه المغربيه ربيعه، والتى تعد التجربه الاولى لها فى مجال الغناء

وقالت ربيعه، انها حرصت فى كتابتها للاغنيه ان تكون باللغه المغربيه البيضاء وخاصه وانها التجربه الاولى لتخوض من خلالها تجربه الغناء والذى شجعها على تقديمها الملحن محمد ضياء، مؤكدة سعادتها لدخول هذه التجربة من بوابه ام الدنيا هليوود الشرق.

واشارت ربيعه الى انها سوف تطرح الاغنيه خلال ايام وبعد ان انتهت من التصوير بمناطق مصر الطبيعيه ومنها محافظه الفيوم، وان الاغنيه الان فى مرحله المكساج، وانهت ربيعه تصريحاتها انها تستعد لتقديم عمل سينمائى جديد تعكف الان على القراءه سيكون مفاجأه للجمهور العربى

ويذكر ان ربيعه، كانت قد قدمت اكثر من ٩ افلام مفربيه ثلاث مسرحيات واغنيه الله يهديك، هى التجربه الغنائيه الاولى لها، وتستعد بعدها لتقديم ثلاث اغنيات اخرى باللهجه المصريه والخليجيه والمغربيه.

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