رانيا يوسف ترتدي النقاب في "ليلة حب"

القاهرة - لايف ستايل
ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في البرومو الدعائي لأحدث أفلامها السينمائية "ليلة حب"، في أحد المشاهد وهي ترتدي النقاب.
وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد مرور 10 سنوات، ليكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تماماً.
"ليلة حب" بطولة رانيا يوسف ونور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.
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