الإعلان الرسمي لفيلم 143 شارع الصحراء

نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي، عبر "إنستجرام"، الإعلان الأول للفيلم الجزائري "143 شارع الصحراء" . وعلق الحساب على الإعلان: "الإعلان الأول للفيلم الجزائري "143 شارع الصحراء" للمخرج حسن فرحاني وسيعرض في مهرجان تورنتو خلال أيام". وحصل "143 شارع الصحراء"، وهو أول فيلم روائي طويل لفرحاني- الذي عرض في إطار قسم "سينمائيو الحاضر" على "جائزة أحسن مخرج ناشيء" وجائزة "لجنة تحكيم الأصاغر"، من مهرجان لوكارنو الدولي ال72. Advertisements قد يهمك ايضاً: عبير الأنصاري تُعلن رأيها في أزياء النجمات خلال مهرجان دبي فيلم فلسطيني يحصل على جائزة أفضل عمل روائي في مهرجان دبي

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