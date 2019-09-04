شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه فى دور العرض.. اعرف تصنيفات فيلم الـ Joker على المواقع المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يطرح فيلم الـ Joker يوم 2 أكتوبر في مصر، و4 أكتوبر في الولايات المتحدة وبعض لدول الخرى حول العالم، وبالرغم من ذلك حصل العمل على الكثير من التعليقات الإيجابية.

وتم تصنيف العمل كـ أفضل فيلم من قصص DC Comic على الإطلاق حتى أن العمل أعلى من فيلم Avengers: Endgame الذى طرح العام الجارى.

وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل فيلم The Dark Knight (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

ومن المرجح أن تتغير هذه النتيجة مع تصويت المزيد من متابعى لفيلم بعد طرحه، بالإضافة إلى حصول الفيلم على 89 % على موقع Rotten Tomatoes.

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كما سيضم الفيلم الجديد عددا هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف كـ عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.