شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من إصدار البومه الجديد..بوست مالون يطلق كليبه الجديد "Circles" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي بوست مالون كليبه الجديد " Circles " وذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير" يوتيوب " ، و الكليب من اخراج كولين تيلي و من انتاج جيمي رانتا . واستطاع كليب " Circles " أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت 3.9 مليون مشاهدة علي موقع " يوتيوب " وذلك خلال 19 ساعة فقط من إطلاق الكليب . يذكر أن بوست مالون سيطلق البومه الجديد " Hollywood’s Bleeding" خلال ايام معدوده ، و قد تعاون في الالبوم مع عدد من النجوم ويأتى فى المقدمة النجم العالمى ترافيس سكوت، كذلك فيوتشر، وهالزى، وليل بابى، وأوزى أوسبورنى، وميك ميل، كذلك sza وyoung thug .

بوست مالون Advertisements

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