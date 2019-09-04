شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صبحى: "مسرح الدولة لم يضف لى .. أنا اللى أضفت ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان مجدى صبحى عن غضبه من المسئولين عن مسرح الدولة، بسبب ما سماه عدم تقدير والاستهانة بالفنان المحترم - على حد قوله - مستدركًا أنه لا يتحدث عن نفسه؛ قائلا: "لا أنتظر من مسرح الدولة تقديرًا.. تقديرى خدته من الجمهور والنقاد وهو أفضل تقدير".

وتعجب صبحى من خروج العرض المسرحى "سيرة حب" الذى يشارك فى بطولته بدون أى جائزة من المهرجان القومى للمسرح، معلقًا: "لا أنتظر جائزة لنفسى لكن كنت أتمنى أن ينال قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية أكثر من جائزة نظرا للمجهود الكبير المبذول بجدية وشرف وأمانة، فمثلا مسرحية أليس فى بلاد العجائب من إنتاج القطاع حصدت ملايين الجنيهات فى شباك التذاكر وبالرغم من هذا نالت جوائز هامشية من المهرجان.

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وصرح صبحى: أنا زعلان من مسرح الدولة لذلك سأتجه لمسرح القطاع الخاص فى تجربة أعتبرها مفاجئة مع مؤلف كبير ومخرج محترم لن أكشف عنهما الآن، واختتم: "مسرح الدولة لم يضف لى شيئًا بل أنا الذى أضفت له".