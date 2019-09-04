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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كيف تستمتع هايلي بالدوين بوقتها مع جاستين بيبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين أن تظهر مدي حبها واستقرار حياتها الزوجية مع المغني الشهير جاستين بيبر وذلك بطرق وهو ما يجعل محبي الزوجين في حالة ترقب دائم .
نشرت هايلي بالدوين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير "إنستجرام " عدة صور من لحظات الاسترخاء التي قضتها بالدوين ذات الـ 22 عام مع زوجها جاستين بيبر علي احدي الشواطئ ، و ظهر بيبر وفي الصورة و هو يحتضن هايلي .
يذكر أن هايلي بالدوين رسمت مؤخرا " تاتو " جديد هو عبارة عن كلمة " lover " ، و بمجرد أن كشفت وسائل الاعلام عن التاتو الجديد لهايلي ذات الـ ( 22 عام ) زاد الجدل و التكهنات أنها قد تكون في إشارة إلى ألبوم تايلور سويفت الجديد و الذي يحمل " Lover ".
هايلي و بيبر
من رحلة بيبر و بلدوين
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