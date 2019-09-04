شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زواجها من جاستين بيبر .. شاهد تاتو هايلي بالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق النجم جاستين بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدوين على أحر من الجمر الإعلان عن موعد حفل زفافهما المرتقب خلال الفترة القادمة.

ومع الاستعدادات لهذا الزواج كشفت هايلي عن تاتو جديد ظهر على رقبتها وفقاً لتقرير منشور في موقع E News عبارة عن كلمة "lover" فى إشارة تبدو واضحة إلى حبيبها جاستين بيبر.

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على جانب آخر كشف الممثل الأمريكي ستيفن بالدوين والد هايلى فى تصريحات مؤخراً عن حماس عائلتهم من أجل هذا الزواج المرتقب حيث يحاولوا الإلمام بكافة التفاصيل حالياً.