شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صور للزعيم عادل إمام خلال عودته لاستكمال مسلسله "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج رامى امام عن الصور الأولى للزعيم عادل امام فى مكان تصوير مسلسله "فلانتينو" وذلك بعد استكمال العمل مرة أخرى عقب فترة توقف طويلة وتحديداً منذ شهر مارس الماضى وخروجه من العرض فى شهر رمضان 2019.

وقرر صناع العمل عودة تصوير المسلسل مرة أخرى بعد عيد الفطر الماضى ولكن تم التأجيل، إلى أن عاد مرة أخرى مطلع هذا الأسبوع للانتهاء منه قبل نهاية العام الجارى وعرضه فى شهر رمضان 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



الزعيم مع المخرج رامي امام