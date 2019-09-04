شكرا لقرائتكم خبر عن "بعشق تفاصيلك".. ماذا قالت نجوى كرم عن كليبها الجديد المصور على طريقة اللايف ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهت النجمة اللبنانية نجوى كرم من تصوير فيديو كليب جديد يحمل عنوان "بعشق تفاصيلك"، تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف.

وتقول نجوى كرم الملقبة بشمس الأغنية :"من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم، نقدم هذا الكليب الذي يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتلبقلنا".

وكانت النجمة نجوى كرم قد نشرت مؤخرا صورة لها عبر حسابها الخاص على تويتر وعلقت عليها قائلة:" نحنا جاهزين، 48 ساعة ونلتقي"، منوهة عن فيديو كليب جديد في إطار وقالب غير تقليدى، حيث اعتمد على التصوير عبر الهواء مباشرة من خلال تواجدها بإحدى ربوع لبنان وتحديداً من مدينة " زحلة "، ليشاهدها جموع الشعب اللبناني عبر النقل الفضائي الحي من كافة المناطق كي تشاركهم هذه السعادة ومظاهر الحب، وكذلك تلقي ردود أفعالهم فور اللحظات الأولية لإنطلاق التصوير.

وأكدت نجوى أن حرصها على تنفيذ هذا الكليب جاء تزامنا مع "ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير"، منوهة أن الأغنية عاطفية وليست وطنية ، مضيفة أنها كانت تجربة أكثر من رائعة ومفضلة الى قلبها خاصة مع التفاعل الضخم من الجمهور المحب لها والذي كان متواجدا خلال جلسات التصوير.

من جهته تحدث مخرج الكليب وليد ناصيف عن الأغنية قائلا :" الأجواء كانت أكثر من رائعة بالنسبة لي وللمطربة نجوى كرم، ونحن نشعر بالسعادة البالغة والرضا التام عن عملنا، حيث أننا قمنا بتلك اللقطات الحيّة والحقيقية كي تعمّ الفرحة بلبنان ونشارك الناس سعادتهم الذين يتذوقون الفن الحقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

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ويتابع ناصيف حديثه، :" كل شيء نقوم به هو من أجل الجمهور نفسه، وبالفعل كانت لدينا الرغبة في القيام بشيء جديد، خاصة واذا كان هذا العمل يرتبط بفنانة كبيرة في حجم "شمس الأغنية اللبنانية" التي أصبحت " تريند " فور التنويه عن هذا العمل الفنّي تحت شعار : نجوى كرم من كل لبنان".

وأوضح ناصيف الكثير من الأمور المتعلقة بكواليس الكليب الجديد، قائلا :"شعرت بالتفاعل الكبير فور نشر مقطع فيديو على "تويتر" من منطقة الروشة في بيروت، وتدشين هاشتاج مبني على فكرة معينة نتشاركها مع كل لبناني ونقول لهم نحن نصور كليب بالتزامن مع إطلاق أغنية جديدة وحصرية لنجوى بعنوان " بعشق تفاصيلك" وبالمناسبة كانت خلطة رائعة".