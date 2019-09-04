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شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن بوسترات جديدة للجزء الثانى من فيلم Maleficent والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن مجموعة من البوسترات لـ الجزء الثانى من فيلمها Maleficent، والذى سيطرح في الأسواق باسم " Maleficent: Mistress of Evil ".
ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيصل دور العرض الأمريكية وبعض من الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.
ويشارك الممثلة العالمية إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.
ويعد العمل هو متابعة لـ فيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى.
Maleficent 1
Maleficent 2
Maleficent 3
Maleficent 4
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