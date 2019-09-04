ريكي مارتن يطرح كليب «No Se Me Quita».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استطاع النجم البورتريكي ريكي مارتن أن يحقق نجاح كبير بكليب ” No Se Me Quita “، وذلك بمشاركة النجم العالمي الشهير مالوما، وجاء ذلك فور إطلاقه حيث حصد سلسلة من عبارات الاشاده من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء من مختلف الأعمار حول العالم.
وسيطرت على العمل أجواء صيفيه ممتعه نقلها النجمين بطريقة مميزة، كما حقق كليب ” No Se Me Quita ” علي موقع الفيديو الشهير “يوتيوب ” أكثر من 10.2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع بعض نجوم الغناء العالمين.
وعلى جانب أخر، كان المطرب البورتوريكي الشهير ريكي مارتن، قد هاجم الإعلام الغربي، وجاء ذلك عقب الحادث البشع الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة 15 مارس.
وكان ريكي مارتن قد علق، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام قائلًا: الرجل الذى قتل أكثر من أربعين شخصا، وأصاب عشرين شخصا بجروح خطيرة، الإعلام يسميه مطلق النار ومتطرف لكن ليس إرهابيًا.. لماذا؟! لأنه غير مسلم.
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