براد بيت يفاجئ كيم كاردشيان وعائلتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأ الممثل والنجم الأمريكي الشهير براد بيت، ضيوف مغني الراب كاني ويست وأفراد عائلة كيم كاردشيان، بحضوره خدمة يوم الأحد التي يقيمها النجم كل أسبوع.

وعلى الرغم من محاولات النجم العالمي البالغ من العمر 55 عاما، التخفي خلف زوج من العدسات الشمسية وقبعة بريكستون، لم يستغرق الضيوف سوى دقائق قليلة للتعرف عليه.

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ومن الأمور التي لفتت الانتباه إلى براد بيت إلى جانب وسامته، أخلاقه وحسن تعامله مع الجميع الذين احتشدوا حوله من أجل التقاط الصور التذكارية، فكان يبتسم ويحيي الجميع، وعندما كان الناس ينادونه بالسيد بيت، قال لهم نادوني ببراد فقط.

وتواجد في الخدمة أيضًا بيج بوي، مذيع محطة راديو Real’s 92.3، والذي التقط صورة مع براد، وكتب عليها تعليقًا فكاهيًا قال فيه “عندما يتوسل إليك براد بيت لأجل التقاط صورة معك، ماذا تفعل؟ تلتقط الصورة”.

والجدير بالذكر أن الضيوف قد تمكنوا من التقاط صور مع نساء عائلة كيم كاردشيان اللواتي حضرن الخدمة، فظهرت كيم كاردشيان مرتدية إطلالة سوداء، وقد اعتمدت تسريحة الظفيرة العلوية، بينما كورتني كاردشيان فقد ارتدت بنطلونًا أبيض نسقته مع تيشيرت لونه مشمشي، كما تواجد أيضًا كل من كيندال جينر وكلوي كاردشيان، لكن لم يشاهد أي من أحفاد العائلة الثمانية.