بعد 10 سنوات.. هل يجتمع أبطال "العشق الممنوع مُجددًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مرور 10 سنوات، ذكرت مواقع تركية أن بطلَي مسلسل "العشق الممنوع" بيرين سات وكيفانج تاتلينوغ سيجتمعان مجددًا في فيلم مأخوذة قصته من العمل ذاته على أن يُعرض في العام 2021 على "نتفليكس".

وبنفس فريق العمل والشخصيات، تقدمت "نتفليكس" بطلب للحصول على ترخيص لمواصلة العمل في تركيا وفق قواعد بثٍ جديدة، ويشترط التنظيم التركي الجديد وجوب أن يحصل مقدمو المحتوى على ترخيص جديد لمواصلة العمل في تركيا والامتثال إلى القواعد الإرشادية في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في تركيا أن نتفليكس تخدم 1.5 مليون مشترك في تركيا وتصل إلى نحو عشرة في المئة فقط من الأسر التركية؛ ما يجعل من المحتمل أن تكون السوق التركية مهمة ومصدرًا مربحًا للمشتركين الجدد، في وقت تتصاعد فيه المنافسة.

وبحسب ما ذُكر، فإن تركيا لم تحاول حتى الآن فرض الرقابة على محتوى "نتفليكس".

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و"العشق الممنوع" هو مسلسل تركي مقتبس من رواية تركية شهيرة بالاسم نفسه للكاتب هاليد زيا اوشاكليجيل كتبت ما بين عامي 1899 و1900، وقد تم تصوير الرواية كمسلسل للمرة الأولى عام 1970 بالأبيض والأسود في 6 حلقات فقط، ليتم إعادة تصويره عام 2008 بميزانية ضخمة، وقد حقق المسلسل نجاحًا جماهريًا وساعًا.

العمل تدور أحداثه حول رجل الأعمال عدنان بك زياكيل، حينما يقرر الزواج بعد مرور 11 سنة على وفاة زوجته الأولى من سمر يوري أوغلو (بيرين سات)، لتنتقل بعدها للعيش معه في قصره حيث يعيش قريب عدنان الشاب الوسيم مهند ( كيفانج تاتلينوغ )، ومربية أولاده الأنسة وبعض الخدم. وتتصارع الأحداث بين إفلاس، وكراهية، وإجهاض، تنشأ خلالها علاقة محرمة بين سمر ومهند تعصف بالأسرة.