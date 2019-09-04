رامي جمال يفجر مفاجأة لجمهور إليسا

نشر الفنان رامى جمال عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر تغريدة جديدة له.

وأعلن رامى جمال عن مفاجأة لجمهور إليسا قائلا: "أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشي أنا عامل لـ إليسا غنوه كلامي ولحني".

وعلقت إليسا على مفاجأة رامى جمال لجمهورها: "وأنها جميلة".

وتفاعل العديد من متابعى رامى جمال على تغريدته متشوقين لسماع الأغنية وجاءت التعليقات على هذا النحو:

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إيه الكلام الحلو دا، عايزين تقتلونا

منتظرين على نار

رامي واليسا العشق

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