الفنانة يارا تفاجئ جمهورها علي تطبيق "سناب شات"

نشرت الفنانة يارا عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة جديدة أكدت فيها أنه أصبح لديها حساب على تطبيق "سناب شات".

وكتبت يارا فى تغريدتها: "وهيدي هيّي المفاجأة يلّي قرّرت وحبّيت نزّلكم ياها اليوم من بعد ما طلبتوا مني، ان شاءالله تكون عجبتكم".

وأضافت: "يلا اعملوا هلّق اضافة للحساب yaralbsnap او اعملو من خلالSnapchat QR code، لشوف قدّيش رح تكونوا سريعين وكتاااااار"

وأرفقت يارا تغريدتها بمقطع فيديو قصير قالت فيه: "مثل ماشايفين انا صرت على سناب شات، وهيدى المفاجأة اللى كنت محضراها الكن ان شاالله بتعجبكن"

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وتفاعل متابعى يارا عبر تويتر مع تغريدتها معلقين: محمسين نشوف السنابات، ياربي احلى من اضيف والله، اخحييييرًا اخيررًا، وربى نور السناب

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