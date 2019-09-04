الفنانة يارا تفاجئ جمهورها علي تطبيق "سناب شات"

بيروت - لايف ستايل
نشرت الفنانة يارا عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة جديدة أكدت فيها أنه أصبح لديها حساب على تطبيق "سناب شات".
وكتبت يارا فى تغريدتها: "وهيدي هيّي المفاجأة يلّي قرّرت وحبّيت نزّلكم ياها اليوم من بعد ما طلبتوا مني، ان شاءالله تكون عجبتكم".
وأضافت: "يلا اعملوا هلّق اضافة للحساب yaralbsnap او اعملو من خلالSnapchat QR code، لشوف قدّيش رح تكونوا سريعين وكتاااااار"
وأرفقت يارا تغريدتها بمقطع فيديو قصير قالت فيه: "مثل ماشايفين انا صرت على سناب شات، وهيدى المفاجأة اللى كنت محضراها الكن ان شاالله بتعجبكن"
وتفاعل متابعى يارا عبر تويتر مع تغريدتها معلقين: محمسين نشوف السنابات، ياربي احلى من اضيف والله، اخحييييرًا اخيررًا، وربى نور السناب
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