غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ 30

احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق، بعيد ميلاد ابنتها روتانا ، من زوجها الأسبق رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، حيث تمت روتاناـ 30 عاما.
ونشرت غادة، صورة لابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وعلقت عليها قائلة :" كل سنة ونور حياتي طيبة، انتي هدفي و فرحي وسعادتي وكل شيء بالنسبة لي .. ربنا يخليكى ليا يا احلي حاجة في حياتي. كل سنة و أنتي طيبة و عقبال مليون سنة".
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تحرص على مشاركة جمهورها اللحظات العائلية الخاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تفضّل الظهور بشكل طبيعي دون استخدام المكياج.
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