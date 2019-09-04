محمد حماقي يحيي حفلًا في الإسكندرية 7 سبتمبر

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في نادي وادي دجلة في الإسكندرية يوم 7 سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ويقدم حماقي خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة منها "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلي "، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" واعمل ايه" وغيرها من الأغاني.

وكان حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ "سي دي" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيوني سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

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أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك في خيالي"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما إحنا"، و"قالوا عنك"، و"خدني إليك

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