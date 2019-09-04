انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أحدث أغنياته "بينا" باستوديو أم ساوند والتي تعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم والشاعر أحمد قطوط وتوزيع توما وهندسة صوت هاني محروس. ولأول مرة يؤدي الفنان هاني شاكر أغنية باللهجة الإسكندرانية وتقول كلماتها:

بينا حبيبي الهوا بينادينا

بينا نحضن قلوبنا بايدينا

نعيشوا حياتنا وننسى اللي فاتنا

نشيلوا غرامنا في عينينا الأغنية تم الانتهاء من تسجيلها في ساعة متأخرة من صباح أمس ودخلت مرحلة المكساج وإعداد الماستر استعدادا لطرحها خلال أيام قليلة عبر شبكة الإنترنت وموقع اليوتيوب Advertisements قد يهمك ايضاً: نقابة الموسيقيين تُلاحق "حمو بيكا" في الساحل "هاني شاكر" يؤكد أن حادث معهد الأورام الإرهابي تجاوز كل الحدود الإنسانية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر ينتهي من تسجيل "بينا" باللهجة الإسكندرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.