شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يتغزل فى إليسا: "من أنضف الناس يلى تعرفت عليهن بحياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل المطرب اللبنانى فارس كرم فى مواطنته النجمة اليسا، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه بـ اليسا وعلق عليها :"انتي من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي.. بشوف حالي فيكي". ويأتى حديث فارس كرم عن اليسا فى الوقت الذى مازال الكل يتحدث فيه عن قرار اعتزال النجمة اللبنانية عن تقديم ألبومات جديدة بعد انتهائها من البومها الذى تعمل على التحضير له، واصفة الوسط الذى تعمل فيه بـ"المافيا"، ومحاولات كبيرة من أصدقائها فى الوسط الغنائى لعدولها عن هذا القرار.

فارس كرم واليسا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يتغزل فى إليسا: "من أنضف الناس يلى تعرفت عليهن بحياتى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.