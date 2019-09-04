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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. آدم لامبرت يطلق كليب جديد يحمل اسم Superpower والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي آدم لامبرت كليب جديد يحمل اسم " Superpower " ، وذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، و الكليب من اخراج Millicent Hailes و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .
وأغنية " Superpower " للنجم آدم لامبيرت البالغ من العمر ( 37 عام ) هي واحدة من اغنيات البومه الجديد " EP VELVET: Side A " و الذي سيطلق رسميا في 27 سبتمبر الجاري و يضم 6 اغنيات وينتظره عدد هائل من محبيه و معجبيه حول العالم .
من الكليب (1)
من الكليب (2)
من الكليب (3)
من الكليب (4)
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