شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. آدم لامبرت يطلق كليب جديد يحمل اسم Superpower والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي آدم لامبرت كليب جديد يحمل اسم " Superpower " ، وذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، و الكليب من اخراج Millicent Hailes و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .

وأغنية " Superpower " للنجم آدم لامبيرت البالغ من العمر ( 37 عام ) هي واحدة من اغنيات البومه الجديد " EP VELVET: Side A " و الذي سيطلق رسميا في 27 سبتمبر الجاري و يضم 6 اغنيات وينتظره عدد هائل من محبيه و معجبيه حول العالم .

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من الكليب (1)



من الكليب (2)



من الكليب (3)