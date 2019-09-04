فن ومشاهير

مجدى كامل بديل للراحل فاروق الفيشاوى فى مسرحية "الملك لير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم  الفنان مجدي كامل لمسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، ليقدم الدور الذى لعبه الفنان الكبير فاروق الفيشاوى فى العرض نفسه، وبدأ بالفعل البروفات المكثفة مع المخرج تامر كرم مخرج العمل على شخصية " كنت ". 

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كان الفنان أحمد فؤاد سليم قد لعب دور الفنان الراحل فاروق الفيشاوى عقب وفاته مباشرة، رغم أنه كان متواجدا فى المسرحية بدور أخر، فاضطر المخرج تامر كرم لتغيير دور "أحمد فؤاد سليم"، وإسناد الدور الأكبر الذى لعبه الفيشاوى، ومع تعاقد الجهة المنتجة للمسرحية مع الفنان مجدى كامل، سيعود الفنان أحمد فؤاد سليم إلى دوره مرة أخرى، ليقدم مجدى كامل دور الفيشاوى.

 

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مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة ، ويشارك الدكتور يحي الفخراني البطولة  نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور   واحمد عزمي  وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم. 

 

 

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